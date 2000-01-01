Катар запретил ХАМАСу планировать теракты против Израиля
Катар просил ХАМАС прекратить любую деятельность на своей территории, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище террористической организации. Об этом изданию Breitbart заявил высокопоставленный источник в палестинской группировке.
По его словам, детализированный запрос Дохи включал и требование прекратить какую-либо деятельность с целью нанести ущерб безопасности Израиля, в том числе и планирование террористических атак.
В то же время источник издания подтверждает ранее обнародованное заявление ХАМАСа о том, что катарское не предоставлял список членов группировки на депортацию из страны.
"Мы с пониманием относимся к запросу Катара. Он заключался в том, чтобы ХАМАС не стал стимулом для внешнего давления тогда, когда враги Катара пытаются обвинить ее в поддержке и финансировании террористической деятельности и покровительстве "Братьев-мусульман", - цитирует Breitbart своего анонимного собеседника.
Он отметил, что просьба Дохи была передана в ходе официальных представителей Катара и руководства ХАМАСа.
По словам источника, ответ ХАМАСа был положительным: "Мы сказали нашим братьям в Катаре, что никогда не планировали действия против оккупации с территории Катара и что наши действия против оккупации осуществляются только на палестинской земле, а обвинения в том, что члены и лидеры ХАМАСа за рубежом участвуют в создании военной инфраструктуры - это ложь. Мы уважаем суверенитет каждой страны в мире и, безусловно, стран, которые нас принимают".
Напомним, что, как стало известно, территорию эмирата был вынужден покинуть официальный представитель и член политбюро ХАМАСа Салах аль-Арури, финансировавший и планировавший атаки в Израиле.