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Иорданские рестораны отказываются обслуживать израильтян | Фото: Thinkstock07.06 14:26   MIGnews.com

Иорданские рестораны отказываются обслуживать израильтян

Ряд популярных ресторанов иорданского курортного города Акаба отказывается обслуживать израильских туристов из-за страны их происхождения.

Как сообщил 2-ой телеканал ИТВ, иорданцы не рады отдыхающим, которые приезжают из Израиля и оставляют у них свои деньги, поэтому владельцы ресторанов пошли на дополнительный шаг, отказавшись обслуживать своих еврейских соседей.

Так, одна израильтянка, пострадавшая от действий иорданских рестораторов, написала на своей странице в Facebook о том, как она и ее приятель были вынуждены покинуть ресторан в Акабе после того, как владелец заявил о неготовности обслуживать израильтян и указал им на выход. Название заведения она указывать не стала.

2-ой канал провел небольшое исследование и пришел к выводу, что данный случай далеко не единичный – на страницах самых популярных ресторанов города то и дело мелькают негативные отзывы от израильтян, которые описывают, как им отказали в обслуживании, и призывают других туристов держаться подальше от дискриминирующих заведений.

На этом фоне в посольство Израиля в Иордании поступила петиция с требованием разобраться в сложившейся крайне неприятной ситуации. В ответ на это в миссии пообещали провести расследование на основании поступивших жалоб и разобраться, почему израильским гражданам было отказано в оказании услуг.

"Также мы обратимся к иорданским туристическим ведомствам и передадим им жалобы", - добавили в посольстве.
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