07.06 11:28 MIGnews.com

Палестинцы: Израиль к миру не готов

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Председатель Палестинсокй администрации Махмуд Аббас раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его слова о том, что в рамках будущего мирного соглашения Израиль не уступит контроль безопасности над Иорданской долиной."Мы ищем мира, настоящего мира, с нашими соседями. Мира на многие поколения. Вот почему при любом соглашении и без них мы будем поддерживать контроль безопасности над всей территорией западнее Иордана", - заявил глава правительства на мероприятии, посвященном 50-летию воссоединения Иерусалима, 5 июня.Его слова представитель Аббаса Набиль Абу Рудейна назвал подтверждением неготовности Израиля к миру и камнем преткновения на пути попыток президента США Дональда Трампа реанимировать мирные палестино-израильские переговоры."Это послание администрации США и международному сообществу о том, что Израиль не готов достичь мира на основе международного права и резолюций", - цитирует Абу Рудейну AFP."Мы отвергаем эти заявления, направленные на создание климата, который усложнит ситуацию, и абсолютно не направленные на поддержку усилий для решения конфликта", - добавил он."Министерство иностранных дел" ПА также отвергло слова израильского премьера."Нетаниягу хочет помешать импульсу США и международным усилиям по возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами", - заявили в ведомстве.