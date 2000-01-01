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Палестинцы: Израиль к миру не готов | Фото: Амос Бен Гершом, GPO07.06 11:28   MIGnews.com

Палестинцы: Израиль к миру не готов

Председатель Палестинсокй администрации Махмуд Аббас раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его слова о том, что в рамках будущего мирного соглашения Израиль не уступит контроль безопасности над Иорданской долиной.

"Мы ищем мира, настоящего мира, с нашими соседями. Мира на многие поколения. Вот почему при любом соглашении и без них мы будем поддерживать контроль безопасности над всей территорией западнее Иордана", - заявил глава правительства на мероприятии, посвященном 50-летию воссоединения Иерусалима, 5 июня.

Его слова представитель Аббаса Набиль Абу Рудейна назвал подтверждением неготовности Израиля к миру и камнем преткновения на пути попыток президента США Дональда Трампа реанимировать мирные палестино-израильские переговоры.

"Это послание администрации США и международному сообществу о том, что Израиль не готов достичь мира на основе международного права и резолюций", - цитирует Абу Рудейну AFP.

"Мы отвергаем эти заявления, направленные на создание климата, который усложнит ситуацию, и абсолютно не направленные на поддержку усилий для решения конфликта", - добавил он.

"Министерство иностранных дел" ПА также отвергло слова израильского премьера.

"Нетаниягу хочет помешать импульсу США и международным усилиям по возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами", - заявили в ведомстве.
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