"Гаарец": ХАМАС предложил Израилю перемирие

Согласно недавно опубликованному в понедельник докладу, ХАМАС неоднократно выражал готовность по нескольким каналам вступить в переговоры с Израилем в связи с долгосрочным прекращением огня в секторе Газа.
По данным издания, в обмен на обеспечение перемирия ХАМАС выдвигает к Израилю несколько требований, включая ослабление блокады Газы, согласование крупных инфраструктурных объектов и обмен пленными.
Газета пишет, что недавно высокопоставленные должностные лица по вопросам безопасности в Израиле получили в свое распоряжение разведданные, свидетельствующие о том, что сам ХАМАС, переживая глубочайший внутренний кризис, в настоящее время открыт для обсуждения вопросов, которые он отверг в прошлом.
Однако издание отмечает, что Израиль, скорее всего, не ответил на предложение ХАМАСа.
Напомним, что ранее газета "Исраэль а-Йом" сообщала о конфликте в руководстве ХАМАСа в Газе по поводу переговоров с Израилем. В то время как лидер ХАМАСа в Газе Ихья Сануар настаивает на продвижении сделки, общий лидер организации Исмаил Хания выступает против.