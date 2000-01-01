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`Гаарец`: ХАМАС предложил Израилю перемирие | Фото:07.05 10:08   MIGnews.com

"Гаарец": ХАМАС предложил Израилю перемирие

Согласно недавно опубликованному в понедельник докладу, ХАМАС неоднократно выражал готовность по нескольким каналам вступить в переговоры с Израилем в связи с долгосрочным прекращением огня в секторе Газа.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает "Гаарец", передает The Times of Israel.

По данным издания, в обмен на обеспечение перемирия ХАМАС выдвигает к Израилю несколько требований, включая ослабление блокады Газы, согласование крупных инфраструктурных объектов и обмен пленными.

Газета пишет, что недавно высокопоставленные должностные лица по вопросам безопасности в Израиле получили в свое распоряжение разведданные, свидетельствующие о том, что сам ХАМАС, переживая глубочайший внутренний кризис, в настоящее время открыт для обсуждения вопросов, которые он отверг в прошлом.

Однако издание отмечает, что Израиль, скорее всего, не ответил на предложение ХАМАСа.

Напомним, что ранее газета "Исраэль а-Йом" сообщала о конфликте в руководстве ХАМАСа в Газе по поводу переговоров с Израилем. В то время как лидер ХАМАСа в Газе Ихья Сануар настаивает на продвижении сделки, общий лидер организации Исмаил Хания выступает против.
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