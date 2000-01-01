Иран готовит удар по базе ЦАХАЛа

Как известно, такие нападения Иран и Сирия приписывают Израилю, хотя официальные Иерусалим так и не принял на себя ответственность ни за одно из них.
По данным издания, в Иерусалиме полагают, что Иран не захочет наносить удар по Израилю со своей территории, но с большой вероятностью может использовать шиитскую милицию, которой руководит террористическая группировка "Хизбалла".
Отмечается, что Иран "заинтересован в операции ограниченного масштаба, которая не приведет к региональной войне".
В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивают, что для атаки предполагается использовать ракеты иранского производства "Фатех-110".
Уточняется, что целью атаки может стать военный объект на севере Израиля.
На фоне этих сообщений израильское оборонное ведомство начало подготовку к возможной атаке, в ходе которой иранские ракеты могут быть запущены с территории Сирии.
Чтобы противостоять этим угрозам, в Израиле имеется многоуровневая система противоракетной обороны, состоящая из Железного купола для ракет ближнего радиуса действия и минометных снарядов.