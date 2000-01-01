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Иран готовит удар по базе ЦАХАЛа | Фото:07.05 08:41   MIGnews.com

Иран готовит удар по базе ЦАХАЛа

Иран планирует нанести ракетный удар по территории Израиля в качестве ответа на атаку на авиабазу Т-4 в Сирии.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает 10-й канал ИТВ со ссылкой на израильские службы безопасности, передает The Times of Israel.

Как известно, такие нападения Иран и Сирия приписывают Израилю, хотя официальные Иерусалим так и не принял на себя ответственность ни за одно из них.

По данным издания, в Иерусалиме полагают, что Иран не захочет наносить удар по Израилю со своей территории, но с большой вероятностью может использовать шиитскую милицию, которой руководит террористическая группировка "Хизбалла".

Отмечается, что Иран "заинтересован в операции ограниченного масштаба, которая не приведет к региональной войне".

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивают, что для атаки предполагается использовать ракеты иранского производства "Фатех-110".

Уточняется, что целью атаки может стать военный объект на севере Израиля.

На фоне этих сообщений израильское оборонное ведомство начало подготовку к возможной атаке, в ходе которой иранские ракеты могут быть запущены с территории Сирии.

Чтобы противостоять этим угрозам, в Израиле имеется многоуровневая система противоракетной обороны, состоящая из Железного купола для ракет ближнего радиуса действия и минометных снарядов.
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