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Газ: боевики взорвались разбирая шпионское устройство ЦАХАЛа 07.05 07:15   MIGnews.com

Газ: боевики взорвались разбирая шпионское устройство ЦАХАЛа

На похоронах шести боевиков ХАМАСа, погибших в результате загадочного взрыва в Газе в субботу, 5 мая, ХАМАС заявил о том, что “сорван крупнейший израильский шпионский заговор последнего десятилетия”.

По версии ХАМАСа, боевики подорвались “разбирая шпионское устройство, размещенное в Газе Израилем”. ХАМАС угрожает: "Сионистский враг за это заплатит".

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате взрыва в квартале аз-Завайда убиты шесть человек и трое ранены. Взрыв произошел в здании инженерного подразделения Бригад Изз ад-Дин аль-Касам. В результате взрыва дом был полностью разрушен.

По предварительным оценкам, инженеры ХАМАСа пытались демонтировать не взорвавшуюся боеголовку ракеты, выпущенной израильским F-16. ХАМАС утверждает, что ракета была вовсе не ракетой, а шпионским заминированным устройством, и заряд был приведен в действие в тот момент, когда инженеры пытались устройство разобрать.
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