07.05 16:32 MIGnews.com

Создано подразделение войны с террором воздушных змеев

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По сообщению второго канала израильского ТВ, создано сводное подразделение для борьбы с “террором воздушных змеев” - запускаемыми из Газы горящими воздушными змеями, поджигающими леса и сельскохозяйственные угодья на израильской территории.В состав подразделения входят пожарные, солдаты ЦАХАЛа и сотрудники Еврейского Национального Фронта.Наблюдатели ЦАХАЛа засекают воздушные змеи в момент запуска, и сообщают операторам на местах о районе их предполагаемого приземления.Подразделение уже начало работать в прошлую субботу в районе леса Бари на границе с Газой.