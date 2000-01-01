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Создано подразделение войны с террором воздушных змеев 07.05 16:32   MIGnews.com

Создано подразделение войны с террором воздушных змеев

По сообщению второго канала израильского ТВ, создано сводное подразделение для борьбы с “террором воздушных змеев” - запускаемыми из Газы горящими воздушными змеями, поджигающими леса и сельскохозяйственные угодья на израильской территории.

В состав подразделения входят пожарные, солдаты ЦАХАЛа и сотрудники Еврейского Национального Фронта.

Наблюдатели ЦАХАЛа засекают воздушные змеи в момент запуска, и сообщают операторам на местах о районе их предполагаемого приземления.

Подразделение уже начало работать в прошлую субботу в районе леса Бари на границе с Газой.
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