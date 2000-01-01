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Палестинцы призывают бойкотировать открытие посольства США | Фото:07.05 12:11   MIGnews.com

Палестинцы призывают бойкотировать открытие посольства США

Старший палестинский чиновник Саеб Эрекат призвал сегодня иностранных высокопоставленных лиц бойкотировать открытие на следующей неделе посольства США в Иерусалиме, что он назвал "грубыми нарушениями международного права Вашингтона".

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

"Поскольку Вашингтон проводит политику поощрения международной анархии и пренебрежения к организациям и международному праву, мы призываем все дипломатические корпуса, организации гражданского общества и религиозные власти бойкотировать церемонию инаугурации посольства США в Иерусалиме, чтобы они не придавали легитимности незаконное решение и продолжение израильской политики оккупации, колонизации и аннексии", - подчеркнул палестинский переговорщик.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа 6 декабря признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда посольство "не только незаконно, но и помешает достижению справедливого и прочного мира между двумя суверенными и демократическими государствами на границах 1967 года, Израилем и Палестиной живущих бок о бок в мире и безопасности".

Отметим, что палестинцы категорически отвергли политику Трампа в отношении Иерусалима и фактически избежали любых контактов с официальными лицами США с 6 декабря.
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