Палестинцы призывают бойкотировать открытие посольства США
Старший палестинский чиновник Саеб Эрекат призвал сегодня иностранных высокопоставленных лиц бойкотировать открытие на следующей неделе посольства США в Иерусалиме, что он назвал "грубыми нарушениями международного права Вашингтона".
"Поскольку Вашингтон проводит политику поощрения международной анархии и пренебрежения к организациям и международному праву, мы призываем все дипломатические корпуса, организации гражданского общества и религиозные власти бойкотировать церемонию инаугурации посольства США в Иерусалиме, чтобы они не придавали легитимности незаконное решение и продолжение израильской политики оккупации, колонизации и аннексии", - подчеркнул палестинский переговорщик.
По его словам, решение президента США Дональда Трампа 6 декабря признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда посольство "не только незаконно, но и помешает достижению справедливого и прочного мира между двумя суверенными и демократическими государствами на границах 1967 года, Израилем и Палестиной живущих бок о бок в мире и безопасности".
Отметим, что палестинцы категорически отвергли политику Трампа в отношении Иерусалима и фактически избежали любых контактов с официальными лицами США с 6 декабря.