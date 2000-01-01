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Автономия просит Израиль не проводить взаимозачет с Газой | Фото: Thinkstock07.05 09:57   MIGnews.com

Автономия просит Израиль не проводить взаимозачет с Газой

Палестинская автономия попросила Израиль в этом месяце не вычитать стоимости электричества, поставляемого в Газу из суммы налогов и пошли, собираемых Израилем в пользу ПА и переводимых Рамалле.

Высокопоставленный палестинский сановник заявил в интервью Решет Бет, что в автономии “были удивлены “ израильским отказом.

По словам сановника, автономия оплачивает счета по поставке электричества в Газу - за счет взаимозачета с израильтянами. ХАМАС в Газе собирает с населения плату за электричество - но не переводит эти средства автономии, а кладет деньги к себе в карман.

Представитель автономии Ахмад Маджалани заявил, что автономия решительно настроена на то, чтобы лишить ХАМАС источников доходов, и следующим шагом станет прекращение переводов в Газу в рамках обеспечения функционирования системы здравоохранения. По словам Маджалани, ХАМАС собирает в Газе по 100 миллионов шекелей в качестве налога на медицинское страхование - но не переводит этих денег в Рамаллу, а распоряжается ими по собственному усмотрению.
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