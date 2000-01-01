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`Голодующий` Марван Баргути ест конфеты в туалете. Видео 07.05 21:31   MIGnews.com

"Голодающий" Марван Баргути ест конфеты в туалете. Видео

Лидера голодовки заключенных террористов Марвана Баргути подловили на лжи всем его сторонникам в израильских тюрьмах. Управление тюрем Израиля (ШАБАС) опубликовало видеозапись из уборной его камеры, на которой он "за милую душу" уплетает сладости.



На ролике записаны два отдельных случая – 27 апреля и 5 мая, на которых архитеррорист Баргути, будучи в полной уверенности, что за ним не наблюдают, разворачивает пищу и поедает ее в туалете. Дата съемки указана в нижнем углу записи.

"Видео говорит само за себя", - так прокомментировали это в ШАБАС.

За это министр общественной безопасности Гилад Эрдан назвал Баргути лицемером.

"Как я и говорил с самого начала, эта голодовка никогда не была связана с условиями осужденных террористов, которые соответствуют международным стандартам. Речь идет о продвижении политических амбиций Марвана Баргути как преемника Абу Мазена.

Баргути – убийца и лицемер, который, убеждая своих соратников бастовать и страдать, сам ел за их спинами. Точно так же, как он лгал миру, когда писал в New York Times, что целью его забастовки был протест против жестокого обращения, он солгал палестинской общественности, утверждая, что и сам бастует. Израиль не поддастся вымогательству и давлению со стороны террористов", - сказал он.

Представитель ШАБАС рассказал, что 27 апреля Баргути ел печенье, а 5 мая он съел конфету "Тортит" – вафлю в шоколаде с миндальным ароматом.
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