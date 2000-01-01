07.05 15:57 MIGnews.com

Семья Давабше подала на Израиль многомиллионный иск

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Родственники Ахмеда Давабше – шестилетнего арабского мальчика, чьи родители и младший брат погибли в результате поджога в деревни Дума в 2015 году – подали на государство в суд с требованием компенсировать им миллионы шекелей, возложив на Израиль ответственность за убийство их родных.Напомним, следствие пришло к выводу, что пожар в доме Давабше произошел в результате поджога еврейскими экстремистами.Свои претензии Давабше предъявят в окружном суде Нацерета в понедельник, 8 мая. Предварительно, как сообщает 2-й израильский телеканал, вместе с представителями палестинского центра прав человека "Аль-Мезан" они проведут конференцию в доме журналистов Бейт-Соколов."Семья Давабше возлагает на государство Израиль всю ответственность за террористический акт, в результате которого были убиты члены их семьи, включая отца, мать и их сына Али, а также за травмы Ахмеда. Поэтому мы подадим на государство жалобу, поскольку считаем его ответственным за это убийство - будь то в соответствии с международным правом или законодательством Государства Израиль", - сказал представитель правозащитного центра Тауфик Мухаммед.Он также обвинил Израиль за его поселенческую политику в Иудее и Самарии."Оккупация многие годы пренебрегала этими районами – правительства поддерживали создание незаконных поселений и игнорировали беспрецедентное подстрекательство еврейских террористических организаций. Эти правительства не работали над применением закона в районах, откуда террористы изгнали и сожгли семью Давабше. Поэтому государство несет главную ответственность за случившееся", - цитирует его 2-ой канал.По информации агентства "Маан", Минздраво ПА выставило семье Давабше счет на 900 тысяч шекелей, 800 тысяч из которых ушли на лечение Ахмеда. По данным Координатора деятельности правительства на территориях Йоава Мордехая израильское правительство предложило покрыть эти 800 тысяч, но адвокат Давабше отказался.