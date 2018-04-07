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Протесты в Газе: число погибших выросло до десяти | Фото:07.04 09:09   MIGnews.com

Протесты в Газе: число погибших выросло до десяти

Сегодня представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра, сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты десять палестинцев, передает в субботу, 7 апреля РИА Новости.

Согласно этим данным, число пострадавших достигло 1356.

Ранее "Палестинский информационный центр" сообщил, со ссылкой на минздрав сектора Газы, что число арабов, погибших в ходе второй пятницы "марша возвращения", достигло восьми.

Семеро активистов акции протеста были убиты в результате действий израильских военнослужащих в пятницу, 6 апреля. Утром этого же дня в больнице умер еще один участник беспорядков, получивший ранения неделю назад.

Напомним, что тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что мятежники пытались повредить и пересечь заграждение под прикрытием дыма от горящих покрышек. Они также пытались выполнить террористические атаки и бросали взрывчатые устройства и зажигательные бомбы.

Однако израильским военным удалось предотвратить повреждения.

По словам свидетелей событий в Секторе Газа, в протесте приняли участие около 30 тысяч палестинцев. Израильская армия сообщает о 20 тысячах участников.

ЦАХАЛ увеличивает военное присутствие в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при провокационных действиях палестинцев и нарушении границы.
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