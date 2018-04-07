Протесты в Газе: число погибших выросло до десяти

Семеро активистов акции протеста были убиты в результате действий израильских военнослужащих в пятницу, 6 апреля. Утром этого же дня в больнице умер еще один участник беспорядков, получивший ранения неделю назад.
На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.
В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что мятежники пытались повредить и пересечь заграждение под прикрытием дыма от горящих покрышек. Они также пытались выполнить террористические атаки и бросали взрывчатые устройства и зажигательные бомбы.
Однако израильским военным удалось предотвратить повреждения.
По словам свидетелей событий в Секторе Газа, в протесте приняли участие около 30 тысяч палестинцев. Израильская армия сообщает о 20 тысячах участников.
ЦАХАЛ увеличивает военное присутствие в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при провокационных действиях палестинцев и нарушении границы.