Аббас призвал ООН защитить палестинцев от агрессии Израиля
Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас обратился в пятницу к Совету Безопасности (СБ) ООН с требованием "принять экстренные меры для защиты палестинского народа от насилия со стороны израильских войск".
Об этом в субботу, 7 апреля сообщает телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.
Согласно информации телеканала, с таким требованием палестинский лидер выступил в столице автономии на Западном берегу реки Иордан, городе Рамалла.
Глава ПА осудил действия Израиля в отношении палестинцев-участников "марша возвращения", назвав их "убийством демонстрантов, мирно выражающих свой протест".
По словам главы ПА, СБ "необходимо принять самые срочные меры для обеспечения безопасности и защиты палестинцев от насилия оккупационных израильских сил".
Отметим, что его заявление прозвучало на фоне напряженности между жителями Газы и израильскими военными, усугубившейся после серии палестинских провокаций на границе анклава.
По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала пятницы по настоящее время в ходе столкновений с израильскими солдатами на границе сектора Газа с Израилем было убито восемь палестинцев.
Еще более 1,1 тыс. арабов пострадали, десятки из них получили огнестрельные ранения, сотни - отравления газом.
ЦАХАЛ увеличил военное присутствие в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при провокационных действиях палестинцев и нарушении границы.
Отмечается, что израильским военным удалось предотвратить несколько попыток прорыва границы и под прикрытием дымовой завесы от горящих покрышек. Также удалось предотвратить ущерб от попыток террористов перебросить через забор бутылки с зажигательной смесью.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что в беспорядках принимали участие около 20 тысяч человек, рассредоточенных по пяти участкам. Для сравнения: в прошлую пятницу участников было от 25 до 30 тысяч.