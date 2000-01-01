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Аббас призвал ООН защитить палестинцев от агрессии Израиля | Фото:07.04 08:39   MIGnews.com

Аббас призвал ООН защитить палестинцев от агрессии Израиля

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас обратился в пятницу к Совету Безопасности (СБ) ООН с требованием "принять экстренные меры для защиты палестинского народа от насилия со стороны израильских войск".

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Согласно информации телеканала, с таким требованием палестинский лидер выступил в столице автономии на Западном берегу реки Иордан, городе Рамалла.

Глава ПА осудил действия Израиля в отношении палестинцев-участников "марша возвращения", назвав их "убийством демонстрантов, мирно выражающих свой протест".

По словам главы ПА, СБ "необходимо принять самые срочные меры для обеспечения безопасности и защиты палестинцев от насилия оккупационных израильских сил".

Отметим, что его заявление прозвучало на фоне напряженности между жителями Газы и израильскими военными, усугубившейся после серии палестинских провокаций на границе анклава.

Напомним, тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала пятницы по настоящее время в ходе столкновений с израильскими солдатами на границе сектора Газа с Израилем было убито восемь палестинцев.

Еще более 1,1 тыс. арабов пострадали, десятки из них получили огнестрельные ранения, сотни - отравления газом.

ЦАХАЛ увеличил военное присутствие в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при провокационных действиях палестинцев и нарушении границы.

Отмечается, что израильским военным удалось предотвратить несколько попыток прорыва границы и под прикрытием дымовой завесы от горящих покрышек. Также удалось предотвратить ущерб от попыток террористов перебросить через забор бутылки с зажигательной смесью.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что в беспорядках принимали участие около 20 тысяч человек, рассредоточенных по пяти участкам. Для сравнения: в прошлую пятницу участников было от 25 до 30 тысяч.
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