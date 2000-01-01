Ранее в пятницу один из лидеров ХАМАСа в секторе Газы Ихья Синвар обратился к тысячам палестинцев, собравшихся на границе и заявил им, что "блокада и голод не смогли отвратить жителей сектора от поддержки сопротивления".
Он пригрозил, что "Газа вернет палестинскую проблему на политическую арену".
"Мы сделаем все, чтобы запугать и сдержать Израиль. Газа не будет голодать и не откажется от своих национальных задач. Если мы взорвемся, то с нами взорвется и Израиль", - добавил Синвар.
Напомним, вчера десятки тысяч жителей Газы собрались вдоль границы, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.
На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.
По данным Минздрава Газы, воссемь жителей Газы, принимавшие активное участие в беспорядках, скончались.
При попытке прорыва приграничных сооружений около сорока палестинцев получили огнестрельные ранения восточнее населенного пункта Джабалия. Около 1.100 арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом.
Израильские военные открывали огонь по жителям сектора Газа, которые попытались совершить очередную провокацию в районе приграничного забора безопасности.
Согласно информации издания, только за последние часы солдатам ЦАХАЛ удалось предупредить несколько терактов в приграничном районе.
Отмечается, что в районах столкновений участники беспорядков поджигали автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившимся по линии границы.
В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.