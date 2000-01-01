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ХАМАС: палестинцы готовы `начать революцию` | Фото:07.04 07:47   MIGnews.com

ХАМАС: палестинцы готовы "начать революцию"

Представитель ХАМАСа заявил, что протесты пятницы на границе с Газой и Израилем стали сигналом миру о том, что палестинцы начали революцию, чтобы "проложить путь к свободе".

"Марш возращения свидетельствует о том, что было принято решение начать революцию и проложить путь к нашей свободе", - заявил Фаузи Бархум.

Он пообещал, что протесты продолжатся до тех пор, пока не будет достигнут "крупный прорыв".

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel.

Ранее в пятницу один из лидеров ХАМАСа в секторе Газы Ихья Синвар обратился к тысячам палестинцев, собравшихся на границе и заявил им, что "блокада и голод не смогли отвратить жителей сектора от поддержки сопротивления".

Он пригрозил, что "Газа вернет палестинскую проблему на политическую арену".

"Мы сделаем все, чтобы запугать и сдержать Израиль. Газа не будет голодать и не откажется от своих национальных задач. Если мы взорвемся, то с нами взорвется и Израиль", - добавил Синвар.

Напомним, вчера десятки тысяч жителей Газы собрались вдоль границы, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

По данным Минздрава Газы, воссемь жителей Газы, принимавшие активное участие в беспорядках, скончались.

При попытке прорыва приграничных сооружений около сорока палестинцев получили огнестрельные ранения восточнее населенного пункта Джабалия. Около 1.100 арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом.

Израильские военные открывали огонь по жителям сектора Газа, которые попытались совершить очередную провокацию в районе приграничного забора безопасности.

Согласно информации издания, только за последние часы солдатам ЦАХАЛ удалось предупредить несколько терактов в приграничном районе.

Отмечается, что в районах столкновений участники беспорядков поджигали автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившимся по линии границы.

В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.
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