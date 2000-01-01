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Протесты на границе с Газой: погиб палестинский журналист | Фото:07.04 12:13   MIGnews.com

Протесты на границе с Газой: погиб палестинский журналист

Сегодня стало известно, что в результате беспорядков на границе с Газой погиб известный палестинский журналист Ясир Муртаза.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Отмечается, что Ясир Муртаза был одним из двух, которые в ночь на субботу, 7 апреля скончались в больнице от ранений.

Таким образом, число арабов, погибших в ходе второй пятницы "марша возвращения", достигло десяти.

По данным издания, журналист был застрелен в южном городе Хузаа, который был поглощен густым черным дымом, вызванным сжиганием шин.

Издание уточняет, что он находился на расстоянии более 100 метров от границы, в куртке с надписью press и держал камеру, когда его застрелили.

Согласно информации издания, погибший работал в Ain media, местной телевизионной продюсерской компании.

На данный момент в пресс-службе ЦАХАЛа не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

По данным "Палестинского информационного центра", в результате беспорядков на границе с Газой погибли десять палестинцев, и еще 1354 участника "марша" были ранены.

Минздрав Газы уточняет, что 491 из них получил огнестрельное или осколочное ранение, 33 ранены серьезно. Остальные пострадал от слезоточивого газа, используемого силами ЦАХАЛа для разгона демонстраций.

Отмечается, что медики в больницах анклава приведены в состояние повышенной готовности.

Также сообщается, что военные привезли к границе огромные вентиляторы пожарной службы, чтобы перенаправлять дым в сторону Газы.

Сегодня утром израильские военные остановили четыре грузовых автомобиля с новыми покрышками возле КПП Керем-Шалом.

Официальные представители Израиля не подтвердили, но и не опровергли это сообщение. В реакции лишь сказано, что тип грузов, подлежащих провозу в Газу, может корректироваться.

По оценке ЦАХАЛа, беспорядки в Газе будут продолжаться еще несколько недель, достигнув своего пика в середине мая, когда планируется провести церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.
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