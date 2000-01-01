Протесты на границе с Газой: погиб палестинский журналист

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.
По данным "Палестинского информационного центра", в результате беспорядков на границе с Газой погибли десять палестинцев, и еще 1354 участника "марша" были ранены.
Минздрав Газы уточняет, что 491 из них получил огнестрельное или осколочное ранение, 33 ранены серьезно. Остальные пострадал от слезоточивого газа, используемого силами ЦАХАЛа для разгона демонстраций.
Отмечается, что медики в больницах анклава приведены в состояние повышенной готовности.
Также сообщается, что военные привезли к границе огромные вентиляторы пожарной службы, чтобы перенаправлять дым в сторону Газы.