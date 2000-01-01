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ЦАХАЛ не пропустил в Газу грузовики с покрышками | Фото:07.04 11:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ не пропустил в Газу грузовики с покрышками

Военнослужащие ЦАХАЛа остановили четыре грузовых автомобиля с новыми покрышками возле КПП Керем-Шалом. Транспорт направлялся на территорию сектора Газа.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает Ynet со ссылкой на палестинские СМИ.

По данным издания, официальные представители Израиля не подтвердили, но и не опровергли это сообщение. В реакции лишь сказано, что тип грузов, подлежащих провозу в Газу, может корректироваться.

Отметим, что жители Газы используют автомобильные шины во время демонстраций у израильской границы.

Только за вчерашний день арабы подожгли несколько тысяч покрышек. Под прикрытием дымовой завесы они хотели прорваться через пограничное сооружение.

На фоне этого протестные акции, организованные ХАМАСом, получили название "шинная пятница".

Напомним, тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.

В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.

По данным Минздрава Газы, десять палестинцев, принимавшие активное участие в беспорядках, скончались. При попытке прорыва приграничных сооружений около сорока палестинцев получили огнестрельные ранения восточнее населенного пункта Джабалия.

Также палестинские СМИ сообщают о о 1356 пострадавших.

По оценке ЦАХАЛа, беспорядки в Газе будут продолжаться еще несколько недель, достигнув своего пика в середине мая, когда планируется провести церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ронен Манелис, подводя итоги противостояния, отметил, что армия извлекла уроки из событий 30 марта, что позволило более умело предотвращать беспорядки и уменьшить количество жертв.

Ответственность за жертвы беспорядков, считает Манелис, полностью лежит на руководстве ХАМАСа, которое организовало обе насильственные акции.

Также генерал дал позитивный отзыв о работе пожарных по предотвращению распространения огня и дыма на израильскую территорию.

В пресс-службе ЦАХАЛА подчеркивают, что израильские военные увеличивают свое в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при провокационных действиях палестинцев и нарушении границы.
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