ЦАХАЛ не пропустил в Газу грузовики с покрышками

Также палестинские СМИ сообщают о о 1356 пострадавших.
По оценке ЦАХАЛа, беспорядки в Газе будут продолжаться еще несколько недель, достигнув своего пика в середине мая, когда планируется провести церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ронен Манелис, подводя итоги противостояния, отметил, что армия извлекла уроки из событий 30 марта, что позволило более умело предотвращать беспорядки и уменьшить количество жертв.
Ответственность за жертвы беспорядков, считает Манелис, полностью лежит на руководстве ХАМАСа, которое организовало обе насильственные акции.
Также генерал дал позитивный отзыв о работе пожарных по предотвращению распространения огня и дыма на израильскую территорию.
В пресс-службе ЦАХАЛА подчеркивают, что израильские военные увеличивают свое в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при провокационных действиях палестинцев и нарушении границы.