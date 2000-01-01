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07.04 18:33   MIGnews.com

ООН осуждает казнь "пособников Израиля" ХАМАСом

Управление ООН по правам человека "сильнейшим образом осуждает" казнь троих палестинцев в секторе Газа, которых ХАМАС признал виновными в сотрудничестве с Израилем. Об этом представитель омбудсмена Равина Шамдасани сообщила 7 апреля.

Она упрекает палестинскую группировку в совершении казней, несмотря на все международные призывы их отменить, чем ХАМАС "нарушили обязательства Палестины по международному праву".

Шамдасани напоминает, что "государственная измена", за которую жителей палестинского анклава приговорили в высшей мере наказания, не подпадает под определение "самых тяжких преступлений", согласно международному законодательству.

Кроме того, "опять же в нарушение международного права", хоть казненные и были гражданскими, их судили в военном трибунале, а сам судебный процесс не соответствовал стандартам справедливого судебного разбирательства.
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