ООН осуждает казнь "пособников Израиля" ХАМАСом

Управление ООН по правам человека "сильнейшим образом осуждает" казнь троих палестинцев в секторе Газа, которых ХАМАС признал виновными в сотрудничестве с Израилем. Об этом представитель омбудсмена Равина Шамдасани сообщила 7 апреля.
Она упрекает палестинскую группировку в совершении казней, несмотря на все международные призывы их отменить, чем ХАМАС "нарушили обязательства Палестины по международному праву".
Шамдасани напоминает, что "государственная измена", за которую жителей палестинского анклава приговорили в высшей мере наказания, не подпадает под определение "самых тяжких преступлений", согласно международному законодательству.
Кроме того, "опять же в нарушение международного права", хоть казненные и были гражданскими, их судили в военном трибунале, а сам судебный процесс не соответствовал стандартам справедливого судебного разбирательства.