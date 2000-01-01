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Хакеры Anonymous обещают устроить Израилю `киберхолокост` | Фото: Phi Requiem/Flickr07.04 16:40   MIGnews.com

Хакеры Anonymous обещают устроить Израилю "киберхолокост"

В знак солидарности со "страданиями палестинского народа" члены хакерской группировки Anonymous опубликовали список израильских сайтов, которые станут их мишенью в этом году в рамках ежегодной антиизраильской кампании #OpIsrael, которая проводится ими ежегодно с 2013 года.



В частности, среди целей DDoS -атак киберпреступников – сайты многих израильских СМИ, а также министерств обороны, иностранных дел, здравоохранения, юстиции, правительства Израиля, полиции, ЦАХАЛа, госархива, израильской биржи, управления аэропортов и многих других государственных и банковских учреждений.

Отмечается, что период для атак (с 7 по 18 апреля).

"Как и каждый год, мы вновь возвращаемся, чтобы покарать вас за ваши преступления на палестинских территориях. Как и каждый год, мы будем уничтожать вас в киберпространстве. Элитные киберэскадроны со всего мира объединятся в знак солидарности с палестинским народом и против Израиля, став одним подразделением, которое разрушит и уничтожит Израиль в киберпространстве. Как мы всегда говорим правительству, ждите", - говорится в заявлении хакеров.

Впрочем эксперты скептически относятся к подобного рода угрозам, поскольку особого ущерба, кроме временного отключения сайтов, подвергшихся атакам, никаких других последствий от этого нет.
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