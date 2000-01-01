07.03 10:08 MIGnews.com

Палестинцы сожгли синагогу в Гуш Эционе

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Вечером во вторник, 6 марта небольшая группа палестинских террористов пробралась в расположенное неподалеку от Кармей-Цур поселение Гиват-Сорек и сожгла синагогу, недавно построенную местными жителями.Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva.По данным издания, в помещение синагоги была брошена бутылка с воспламеняющейся смесью.Издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.В Кармей-Цур отмечают, что это – уже не первый случай поджога синагоги, расположенной в Гиват-Сорек.Армия и полиция ведут расследование.