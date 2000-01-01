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Палестинцы сожгли синагогу в Гуш Эционе | Фото:07.03 10:08   MIGnews.com

Палестинцы сожгли синагогу в Гуш Эционе

Вечером во вторник, 6 марта небольшая группа палестинских террористов пробралась в расположенное неподалеку от Кармей-Цур поселение Гиват-Сорек и сожгла синагогу, недавно построенную местными жителями.

Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, в помещение синагоги была брошена бутылка с воспламеняющейся смесью.

Издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Кармей-Цур отмечают, что это – уже не первый случай поджога синагоги, расположенной в Гиват-Сорек.

Армия и полиция ведут расследование.
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