Палестинцы сожгли синагогу в Гуш Эционе

Вечером во вторник, 6 марта небольшая группа палестинских террористов пробралась в расположенное неподалеку от Кармей-Цур поселение Гиват-Сорек и сожгла синагогу, недавно построенную местными жителями.
Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva.
По данным издания, в помещение синагоги была брошена бутылка с воспламеняющейся смесью.
Издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.
В Кармей-Цур отмечают, что это – уже не первый случай поджога синагоги, расположенной в Гиват-Сорек.