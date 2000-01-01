07.03 08:17 MIGnews.com

МИД Ирана обвинил Израиль во всех бедах на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал во вторник обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу аннулировать ядерную сделку своей страны, обвинив Еврейское Государство во всех проблемах на Ближнем Востоке.Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva."Несмотря на утверждения Нетаниягу, факт заключается в том, что незаконная оккупация лежит в основе большинства бедствий в нашем регионе", - написал глава МИД Ирана в своем Twitter."Исторически, оккупация чужой земли никогда не была устойчивой. Эта оккупация тоже - и система апартеида, которая увековечивает ее, - не продлится долго", - добавил он.Напомним, Биньямин Нетаниягу, находясь с визитом в США, выступил во вторник, 6 марта, перед участниками и гостями конференции произраильского лобби AIPAC в Вашингтоне.Коснувшись иранской темы, глава правительства отметил, что заключение ядерной сделки не умерило агрессивные амбиции Ирана.В ходе выступления Нетаниягу подчеркнул, что не допустит создания у границ Израиля баз и заводов, угрожающих безопасности еврейского государства. Он заверил аудиторию в том, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, и выразил поддержку политике президента США Дональда Трампа, который готов восстановить экономические санкции в отношении Ирана и аннулировать ядерную сделку, если она окажется неэффективной.