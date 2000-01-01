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07.03 20:22   MIGnews.com

Отговорки закончились. Израиль перестает выдавать тела убийц

Реакция депутата Кнессета Мики Леви ("Еш Атид") - экс-командующего иерусалимским округом полиции, на утверждение закона, позволяющего удерживать тела террористов:

"Отговорки закончились. Теперь, когда принят закон, я требую от правительства сдержать обещание и прекратить возвращать тела террористов. Не может быть, чтобы в то время, когда тела наших солдат находятся в руках врагов, мы будем просто так возвращать тела, ничего не требуя взамен. Эту абсурдную ситуацию нужно прекратить. Удерживание тел террористов, - это шаг, необходимый в борьбе с террором. Когда мы возвращаем тела террористов, их хоронят с почестями. А во время похорон продолжается подстрекательство и призывы к убийству израильтян. Мы должны прекратить подливать масла в огонь террора. Я надеюсь, что правительство выполнит обещание и тем самым положит конец этому безобразию".
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