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Палестинец ранил израильтянина, который его подвозил 07.03 15:11   MIGnews.com

Палестинец ранил израильтянина, который его подвозил

Израильтянин из Бейтар-Илит, подвозивший палестинца из гаража в районе Валаджа, к югу от Иерусалима, был ранен ножом.

Раненный израильтянин доехал до блок-поста Менорот, откуда его эвакуировали в больницу. Он получил легкие ранения.

Нападавший ударил израильтянина ножом неподалеку от блок-поста и бежал. Полиция продолжает поиски нападавшего.

Армия однозначно запрещает жителям Бейтар-Илит посещать близлежащие арабские деревни - но они игнорируют инструкции и часто делают там покупки или отвозят автомобили на ремонт.
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