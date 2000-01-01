07.03 15:11 MIGnews.com

Палестинец ранил израильтянина, который его подвозил

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Израильтянин из Бейтар-Илит, подвозивший палестинца из гаража в районе Валаджа, к югу от Иерусалима, был ранен ножом.Раненный израильтянин доехал до блок-поста Менорот, откуда его эвакуировали в больницу. Он получил легкие ранения.Нападавший ударил израильтянина ножом неподалеку от блок-поста и бежал. Полиция продолжает поиски нападавшего.Армия однозначно запрещает жителям Бейтар-Илит посещать близлежащие арабские деревни - но они игнорируют инструкции и часто делают там покупки или отвозят автомобили на ремонт.