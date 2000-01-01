07.03 15:11 MIGnews.com
Палестинец ранил израильтянина, который его подвозил
Израильтянин из Бейтар-Илит, подвозивший палестинца из гаража в районе Валаджа, к югу от Иерусалима, был ранен ножом.
Раненный израильтянин доехал до блок-поста Менорот, откуда его эвакуировали в больницу. Он получил легкие ранения.
Нападавший ударил израильтянина ножом неподалеку от блок-поста и бежал. Полиция продолжает поиски нападавшего.
Армия однозначно запрещает жителям Бейтар-Илит посещать близлежащие арабские деревни - но они игнорируют инструкции и часто делают там покупки или отвозят автомобили на ремонт.
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