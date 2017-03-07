07.03 12:33 MIGnews.com
Армия обезвредила два фугаса, перестрелка на границе с Газой
Израильские солдаты обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства на границе с Газой.
Израильский танк обстрелял наблюдательный пост террористов близ того места, где были обнаружены фугасы.
“Исламский джихад” сообщил, что в результате обстрела ранен один из его боевиков.
Инцидент произошел в районе Джабалии.
Армия сообщила, что не может точно определить, когда были подложены фугасы.
Палестинцы также сообщают, что инженерное подразделение и саперы ЦАХАЛа оперируют с палестинской стороны границы.
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