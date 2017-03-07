07.03 12:33 MIGnews.com

Армия обезвредила два фугаса, перестрелка на границе с Газой

#فيديو: قوات الاحتلال تجرف أراضٍ زراعية للأهالي قرب وادي النعم بالنقب المحتل، صباح اليوم. pic.twitter.com/riAeRqudVB — 48 الإخبارية (@48nnews) March 7, 2017

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Израильские солдаты обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства на границе с Газой.Израильский танк обстрелял наблюдательный пост террористов близ того места, где были обнаружены фугасы.“Исламский джихад” сообщил, что в результате обстрела ранен один из его боевиков.Инцидент произошел в районе Джабалии.Армия сообщила, что не может точно определить, когда были подложены фугасы.Палестинцы также сообщают, что инженерное подразделение и саперы ЦАХАЛа оперируют с палестинской стороны границы.