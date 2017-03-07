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Армия обезвредила два фугаса, перестрелка на границе с Газой 07.03 12:33   MIGnews.com

Армия обезвредила два фугаса, перестрелка на границе с Газой

Израильские солдаты обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства на границе с Газой.

Израильский танк обстрелял наблюдательный пост террористов близ того места, где были обнаружены фугасы.

“Исламский джихад” сообщил, что в результате обстрела ранен один из его боевиков.




Инцидент произошел в районе Джабалии.

Армия сообщила, что не может точно определить, когда были подложены фугасы.

Палестинцы также сообщают, что инженерное подразделение и саперы ЦАХАЛа оперируют с палестинской стороны границы.
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