07.02 10:05 MIGnews.com

Кушнер: Ольмерт и Аббас – "жалкие завистники"

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Старший советник Белого дома и зять президента США Джаред Кушнер раскритиковал намерения бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и председателя ПА Махмуда Аббаса провести совместную пресс-конференцию по "сделке века".Соответствующий комментарий он дал корреспонденту 12 канала."Существует много людей, которые потерпели неудачу в попытке добиться мира. Почти жаль, что они критикуют попытки других достичь соглашения из-за сильной зависти и досады, потому что не смогли сделать это сами", – отметил Кушнер.Зять Трампа добавил, что Ольмерту стоит поощрять направленные на мир усилия вместо того, чтобы тщетно пытаться попасть в заголовки СМИ из-за собственной "неактуальности".Кушнер также отметил, что за вспышку насилия в Израиле ответственность несет именно Аббас, призывающий к "дням гнева" еще до того, как мирный план был представлен.