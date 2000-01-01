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Кушнер: Ольмерт и Аббас – жалкие завистники | Фото:07.02 10:05   MIGnews.com

Кушнер: Ольмерт и Аббас – "жалкие завистники"

Старший советник Белого дома и зять президента США Джаред Кушнер раскритиковал намерения бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и председателя ПА Махмуда Аббаса провести совместную пресс-конференцию по "сделке века".

Соответствующий комментарий он дал корреспонденту 12 канала.

"Существует много людей, которые потерпели неудачу в попытке добиться мира. Почти жаль, что они критикуют попытки других достичь соглашения из-за сильной зависти и досады, потому что не смогли сделать это сами", – отметил Кушнер.

Зять Трампа добавил, что Ольмерту стоит поощрять направленные на мир усилия вместо того, чтобы тщетно пытаться попасть в заголовки СМИ из-за собственной "неактуальности".

Кушнер также отметил, что за вспышку насилия в Израиле ответственность несет именно Аббас, призывающий к "дням гнева" еще до того, как мирный план был представлен.


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