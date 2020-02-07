07.02 21:15 MIGnews.com

Протесты на Западном берегу: убитым оказался подросток

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Погибшим 7 февраля от пули бойца ЦАХАЛ палестинцем оказался 19-летний подросток Бадр Недал Нафла.Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщает, что это произошло во время беспорядков в арабской деревне Кафин.Уточняется, что пуля прошила подростку шею. Ему прямо на месте оказали экстренную помощь и госпитализировали. Уже в больнице палестинец был объявлен мертвым.Тем временем представитель Армии Обороны Израиля пояснил изданию Haaretz, что огонь по подростку был открыт после того, как тот бросил в военных бутылку с "коктейлем Молотова".