07.02 19:59 MIGnews.com

Огненный террор: детский стих от ЦАХАЛ о шариках из Газы

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The IDF Home Front Command (specifically, Lt. Col. Tali Versano Eisman) made up a song to teach Israeli children to keep away from balloons because they could have bombs attached to them. pic.twitter.com/igNejN6cnN — Judah Ari Gross (@JudahAriGross) February 7, 2020

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Командование Внутреннего фронта ЦАХАЛа опубликовало поучительное стихотворение для детей о запуске воздушных шаров со взрывными устройствами из Газы.Творение подполковника в отставке Тали Версано-Эйсмана, начальника отдела по работе с детьми Командования Внутреннего фронта, называется "Что ветер приносит с собой".В стихотворении детям рассказывают об опасности запущенных из Газы предметов, а также рекомендуют при их обнаружении убегать подальше и сообщать взрослым."Иногда ветер приносит с собой / опасные вещи, / которые перелетают через забор. / Они не мои / и они не моего друга", – сказано в первом четверостишье.Отметим, что только в течение пятницы, 7 февраля, в направлении Израиля было запущено минимум пять связок шаров со взрывчаткой. А вечером на фоне столкновений на Западном берегу террористы и вовсе привязали к шарикам боеголовку от РПГ.