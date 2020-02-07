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Огненный террор: стих для детей от ЦАХАЛ о шарах из Газы | Фото:07.02 19:59   MIGnews.com

Огненный террор: детский стих от ЦАХАЛ о шариках из Газы

Командование Внутреннего фронта ЦАХАЛа опубликовало поучительное стихотворение для детей о запуске воздушных шаров со взрывными устройствами из Газы.

Творение подполковника в отставке Тали Версано-Эйсмана, начальника отдела по работе с детьми Командования Внутреннего фронта, называется "Что ветер приносит с собой".

В стихотворении детям рассказывают об опасности запущенных из Газы предметов, а также рекомендуют при их обнаружении убегать подальше и сообщать взрослым.

"Иногда ветер приносит с собой / опасные вещи, / которые перелетают через забор. / Они не мои / и они не моего друга", – сказано в первом четверостишье.

Отметим, что только в течение пятницы, 7 февраля, в направлении Израиля было запущено минимум пять связок шаров со взрывчаткой. А вечером на фоне столкновений на Западном берегу террористы и вовсе привязали к шарикам боеголовку от РПГ.


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