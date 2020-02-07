07.02 19:20 MIGnews.com

Из Газы прилетела боеголовка от РПГ

מתיחות בדרום | ראש נפץ של RPG מחובר לבלונים נחת בשדות של קיבוץ רוחמה שבמועצה אזורית שער הנגב. מדובר בצרור בלוני הנפץ השישי שנחת היום בעוטף @bokeralmog



(צילום: יובל קניגספלד) pic.twitter.com/IaAcBHSbFO — חדשות 13 (@newsisrael13) February 7, 2020

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Террористы на фоне столкновений на Западном берегу запустили на территорию Израиля боеголовку от РПГ (ручной противотанковый гранатомет).Об этом сообщает 13 канал.Боеприпас был запущен уже по отработанной со взрывчаткой схеме: на связке воздушных шаров. Снаряд в итоге был найден в районе кибуца Рухам. На месте происшествия работали саперы.Сообщений о травмах или разрушениях не поступало. Полиция призывает граждан при обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить в экстренные службы и не приближаться к опасным объектам.