07.02 19:20 MIGnews.com
Из Газы прилетела боеголовка от РПГ
Террористы на фоне столкновений на Западном берегу запустили на территорию Израиля боеголовку от РПГ (ручной противотанковый гранатомет).
Об этом сообщает 13 канал.
Боеприпас был запущен уже по отработанной со взрывчаткой схеме: на связке воздушных шаров. Снаряд в итоге был найден в районе кибуца Рухам. На месте происшествия работали саперы.
Сообщений о травмах или разрушениях не поступало. Полиция призывает граждан при обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить в экстренные службы и не приближаться к опасным объектам.
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