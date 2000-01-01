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Новые данные о раненых бойцах МАГАВ | Фото:07.02 19:11   MIGnews.com

Новые данные о раненых бойцах МАГАВ

В пятницу, 7 февраля, в ходе беспорядков на Западном берегу пострадали израильские пограничники.

Издание Walla сообщает, что в деревне Аззун были ранены трое бойцов МАГАВ, из которых двоим женщинам понадобилась медицинская помощь.

Они пострадали в момент, когда палестинцы начали бросаться камнями и бутылками с "коктейлями Молотова". Уточняется, что жизням правоохранителей ничто не угрожает.

Тем временем Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило, что из-за ранений были госпитализированы восемь бойцов ЦАХАЛ.

Напряженно было и в Хевроне, где мятежники начали забрасывать израильских военных камнями и пытались прорваться к шоссе №60.


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