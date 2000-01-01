07.02 19:11 MIGnews.com
Новые данные о раненых бойцах МАГАВ
В пятницу, 7 февраля, в ходе беспорядков на Западном берегу пострадали израильские пограничники.
Издание Walla
сообщает, что в деревне Аззун были ранены трое бойцов МАГАВ, из которых двоим женщинам понадобилась медицинская помощь.
Они пострадали в момент, когда палестинцы начали бросаться камнями и бутылками с "коктейлями Молотова". Уточняется, что жизням правоохранителей ничто не угрожает.
Тем временем Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило, что из-за ранений были госпитализированы восемь бойцов ЦАХАЛ.
Напряженно было и в Хевроне, где мятежники начали забрасывать израильских военных камнями и пытались прорваться к шоссе №60.
Поделиться
Все по теме
Комментарии