07.02 18:56 MIGnews.com

Столкновения на Западном берегу: сколько было палестинцев

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В пятницу, 7 февраля, в столкновениях на Западном берегу участвовало несколько сотен палестинцев.Об этом сообщил официальный представитель Армии Обороны Израиля.Накануне ЦАХАЛ усилил войска после трех терактов в Иерусалиме, в результате которых пострадали военнослужащие. В частности, дополнительные силы были направлены в Иудею и Самарию.Такое решение было принято после экстренного совещания по оценке ситуации с безопасностью. Также по всей стране увеличили количество полицейских на улицах.