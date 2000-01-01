07.02 18:56 MIGnews.com
Столкновения на Западном берегу: сколько было палестинцев
В пятницу, 7 февраля, в столкновениях на Западном берегу участвовало несколько сотен палестинцев.
Об этом сообщил официальный представитель Армии Обороны Израиля.
Накануне ЦАХАЛ усилил войска после трех терактов в Иерусалиме, в результате которых пострадали военнослужащие. В частности, дополнительные силы были направлены в Иудею и Самарию.
Такое решение было принято после экстренного совещания по оценке ситуации с безопасностью. Также по всей стране увеличили количество полицейских на улицах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии