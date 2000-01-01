Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Столкновения на Западном берегу: сколько было палестинцев | Фото:07.02 18:56   MIGnews.com

Столкновения на Западном берегу: сколько было палестинцев

В пятницу, 7 февраля, в столкновениях на Западном берегу участвовало несколько сотен палестинцев.

Об этом сообщил официальный представитель Армии Обороны Израиля.

Накануне ЦАХАЛ усилил войска после трех терактов в Иерусалиме, в результате которых пострадали военнослужащие. В частности, дополнительные силы были направлены в Иудею и Самарию.

Такое решение было принято после экстренного совещания по оценке ситуации с безопасностью. Также по всей стране увеличили количество полицейских на улицах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:20
Из Газы прилетела боеголовка от РПГ
19:11
Новые данные о раненых бойцах МАГАВ
18:34
Столкновения на Западном берегу: один погибший
18:13
Израиль: предостережение от поездок в Азию из-за вируса
17:51
Лиса забралась в одно из зданий парламента Британии  
17:30
Почему Египет остался в стороне от новой эскалации
17:09
Ганц: Нетаниягу меняет глав Минобороны, как носки
16:48
Между Израилем и Бельгией разгорелся дипскандал из-за ООН
16:22
Израиль вошел в Альянс свободы религий: озвучены обязанности
16:01
Вашингтон не будет просить ПА о диалоге
15:18
Кровавые беспорядки в Калькилии: есть раненые
15:00
Имама из Газы поймали на финансировании ХАМАСа
14:38
Коронавирус: Пекин отправит следователей в Ухань
14:17
В ПА глубоко оскорблены Кушнером: "мы не подстрекатели"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus