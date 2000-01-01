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Столкновения на Западном берегу: один погибший | Фото:07.02 18:34   MIGnews.com

Столкновения на Западном берегу: один погибший

Вечером, 7 февраля, умер один из раненых во время беспорядков на Западном берегу палестинцев.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление Минздрава ХАМАСа.

Уточняется, что ЦАХАЛ дважды стрелял боевыми патронами, в результате чего пострадали два палестинца возле Туль-Карма недалеко от забора безопасности. Позже молодой парень, которому ранили шею, умер в больнице.

В свою очередь, израильские правоохранители подтвердили информацию, что в ходе беспорядков пострадали две женщины из МАГАВ. Они получили легкие травмы возле деревни Аззун.


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