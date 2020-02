07.02 17:52 MIGnews.com

Кровавые беспорядки на Западном берегу: погибший и раненые

2 border policewomen lightly wounded during violent riots in Kfar Azzun — Mannie (@manniefabian) February 7, 2020

Several injuries reported among native Palestinians, including two with live bullets, during confrontations in Qalqilya. #WestBank #Palestine pic.twitter.com/e2l7ghcyWf — Quds News Network (@Qudsn_en) February 7, 2020

Photo: Azzun village clashes, E Qalqiliya. At least one Palestinian was shot and injured pic.twitter.com/Cq2emO3kBf — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) February 7, 2020

A #Palestinian protester waving national flags and burn tyres during a demonstration against #dealofthecentury in the #WestBank village of Bilin near #Ramallah.



من قرية بلعين غرب مدينة رام الله اليوم رفضا لصفقة القرن. pic.twitter.com/mE6a8vt7zU — #PakistanZindabad 🇵🇰 (@NAFEELZAKI) February 7, 2020

Palestinian young men raise #Palestine flag and burn tires near an Israeli military gate in the village of Bel'in in western Ramallah. #WestBank pic.twitter.com/iWKK1UAbHV — The girl of Gaza (@ThegirlofGaza1) February 7, 2020

This is the funeral of the PA policeman that was shot and later died from his wounds due to IDF forces misidentifying him as a militant#Israel #WestBank #Palesitne https://t.co/vRTvnydP8Y — parallel_universe (@ignis_fatum) February 7, 2020

В пятницу, 7 февраля, в результате массовых беспорядков на Западном берегу были ранены десятки палестинцев и два бойца МАГАВ.Так, палестинцы устроили массовую акцию протеста в деревне Аззун, что недалеко от Калькилии, в ходе которой произошли столкновения с израильскими военными. Бойцы ЦАХАЛ были вынуждены применить резиновые пули и слезоточивый газ.В соцсетях появилась информация, что в ходе столкновений были ранены два бойца МАГАВ. Позже было подтверждено, что пострадали две женщины из пограничной полиции. Их жизням ничего не угрожает.Журналисты с места событий сообщали, что палестинцы на въезде в деревню бросили в израильских военных несколько гранат.В свою очередь, информагентство Anadolu сообщает со ссылкой на заявление медиков, что сначала один палестинец был ранен боевыми патронами в плечо. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу. Позже Минздрав ХАМАСа сообщил, что боевыми патронами были ранены два человека, один из них умер в больнице.Лидер "Народных комитетов сопротивления" в Кафр-Каддуме Мурад Штайви тем временем уточнил, что еще три палестинца были ранены резиновыми пулями, а десятки отравились слезоточивым газом. По его словам, также в ходе столкновений был арестован один человек.Более того, в деревне Бельин на западе Рамаллы несколько молодых мятежников подняли флаг "ПА" и подпалили шины возле забора безопасности.Беспорядки начались после того, как был похоронен полицейский, застреленный накануне в Дженине израильскими бойцами на фоне трех терактов, устроенных в Иерусалиме.Массовые беспорядки в ПА начались на фоне публикации президентом США Дональдом Трампом мирного плана по урегулированию конфликта. В частности, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас еще до того, как стали известны подробности "сделки века" призвал палестинцев выходить на "дни гнева".