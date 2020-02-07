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В ПА глубоко оскорблены Кушнером: `мы не подстрекатели` | Фото:07.02 14:17   MIGnews.com

В ПА глубоко оскорблены Кушнером: "мы не подстрекатели"

Официальные лица Палестинской автономии оскорбились на обвинения в подстрекательстве со стороны зятя президента США Джареда Кушнера.

В частности, акты насилия они назвали ответом на условия Дональда Трампа, который симпатизирует Израилю в "спорных вопросах конфликта".

"Те, кто внедряет планы аннексии и легализации поселений, несут полную ответственность за цикл массового насилия и экстремизма", – объявил генеральный секретарь "Организации освобождения Палестины" Саиб Эрекат.

Высокопоставленная представительница "ООП" Ханан Ашрави выступила с аналогичным заявлением.

"Реальное подстрекательство исходит от израильского гнета и насилия, американского сговора и невежественных высокомерных планов, а также от региональной и международной робости и беспомощности", – объявила она.



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