07.02 14:17 MIGnews.com

В ПА глубоко оскорблены Кушнером: "мы не подстрекатели"

Real incitement comes from Israeli oppression & violence, from American collusion & ignorant arrogant “plans,” & from regional & international timidity & helplessness. Jared Kushner blames Palestinian leader for spike in violence https://t.co/DFzS2SM7Lb via @TheNationalUAE — Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) February 7, 2020

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Официальные лица Палестинской автономии оскорбились на обвинения в подстрекательстве со стороны зятя президента США Джареда Кушнера.В частности, акты насилия они назвали ответом на условия Дональда Трампа, который симпатизирует Израилю в "спорных вопросах конфликта"."Те, кто внедряет планы аннексии и легализации поселений, несут полную ответственность за цикл массового насилия и экстремизма", – объявил генеральный секретарь "Организации освобождения Палестины" Саиб Эрекат.Высокопоставленная представительница "ООП" Ханан Ашрави выступила с аналогичным заявлением."Реальное подстрекательство исходит от израильского гнета и насилия, американского сговора и невежественных высокомерных планов, а также от региональной и международной робости и беспомощности", – объявила она.