Эксперт: новая волна террора в Израиле не исключена
Израиль может столкнуться с новой волной терроризма из-за нестабильной ситуации на фоне публикации мирного плана США.
Такое мнение высказал военный эксперт Йоав Лимор в издании Israel Hayom.
По словам аналитика, серия терактов на Западном берегу требует от Израиля решительных действий для пресечения фатальной волны террора. Военные, полиция и ШАБАК уже предприняли ряд мер в сфере безопасности.
"Эти совместные усилия сумели уничтожить так интифаду в 2015 году, и теперь у них аналогичная задача: использовать разведывательные и технологические инструменты, чтобы найти тех, кто планирует теракты, прежде чем террористы смогут выполнить гнусные планы", – пояснил Лимор.
По мнению эксперта, Израиль должен избегать коллективных мер наказания в отношении палестинцев, обвиняемых в террористической деятельности, поскольку такие действия могут превратить несколько боевиков-одиночек в массовую волну террора.
"Жертвы среди палестинцев, особенно среди детей, только обострят ситуацию. Непосредственный интерес Израиля в Газе состоит в том, чтобы избежать ненужных жертв и эскалации. Это сложная миссия, но не невозможная: за последние годы Израиль уже сталкивался с ней несколько раз и успешно выполнял, потому нет никаких причин, по которым он не сможет сделать это снова", – констатировал эксперт.