07.02 12:04 MIGnews.com

За день до атаки убийца раввина был задержан в Ариэле

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19-летний израильский араб Абед аль-Карим Асси, убийца раввина Итамара Бен-Галя 6 февраля задерживался за день до атаки в Ариэле .Асси атаковал солдат , и был задержан ими. Изучив его удостоверение личности солдаты Асси отпустили.ЦАХАЛ заявил, что солдаты действовали в соответствии с инструкциями.Между тем, стали известны новые подробности об Асси, полученные из социальных сетей.Работники центра для проблемной молодежи Бейт Шанти в Тель-Авиве, где некоторое время жил Асси, сообщили, что их беспокоили частые поездки подростка в Шхем к отцу. Персонал попытался ограничить количество визитов, но подросток через некоторое время по собственной воле покинул центр.Страница facebook Асси была наполнена постами восхваляющими палестинских “шахидов”. В ноябре 2017 он опубликовал пост на арабском, в котором писал, что “сионисты исчезнут” и “сионисты сгорят”.После иерусалимской декларации Трампа появились посты, восхваляющие Ахед Тамими и Саддама Хуссейна. 25 декабря он заменил свое профильное фото на автоматическую винтовку М-16. Подпись на иврите гласила: “Я был рожден и вырос здесь во тьме, и мне ни до кого нет дела”.Следует отметить, что немедленно после атаки Асси был дважды (!) сбит автомобилем офицера ЦАХАЛа. Несмотря на это, ему удалось уйти, и его поиски продолжаются и сейчас.