07.02 10:04 MIGnews.com

Араба, работавшего на "Хизбаллу" приговорили к 14 годам

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Израильского араба приговорили к 14 годам тюрьмы за планирование террористических атак против израильтян. В частности, подозреваемый работал на "Хизбаллу" и получил бомбы для совершения нападений.Речь идет о Дьябе Кахмузе, жителе Гаджара. Араба признали виновным в оказании помощи врагу в военное время и в связях с иностранным агентом. Также ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с оружием.Согласно обвинительному заключению, Кахмуз вступил в контакт с оперативниками ливанской группировки "Хизбалла" в конце 2015 года. Связаться с боевиками ему помог его отец, который бежал в Ливан в 2006 году."Хизбалла" поручила арабу совершить нападение в Хайфе. Однако вместо этого, он решил совершить теракт на автобусной остановке вблизи города Туран.Для совершения теракта он подключил своих 4 братьев и одного друга. Ячейка террористов планировала совершить атаку с помощью взрывных устройств, которые были незаконно доставлены в Израиль в мае 2016 года.Однако террористы не смогли в назначенное время найти мешок с материалами, который был спрятан в роще возле населенного пункта Метула.В июле того же года мешок с взрывчатыми веществами нашел израильский фермер, который был передан полиции. В правоохранительных органах определили, что материал был изготовлен в Ливане.По факту инцидента было начато расследование. Ячейку террористов арестовали в сентябре 2016 года.