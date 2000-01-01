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`Исламский джихад` обвинил Израиль в `жестокой агрессии` 07.02 09:59   MIGnews.com

"Исламский джихад" обвинил Израиль в "жестокой агрессии"

Палестинская террористическая группировка "Исламский джихад" обвиняет Израиль в обострении отношений с сектором Газа и призывает его "прекратить свою агрессию".

"Происходящее в Газе – жестокая агрессия, за которую Израиль несет полную ответственность. Мы не заинтересованы в эскалации и не будем к ней стремиться, но и не позволим оккупантам продолжать атаковать Газу. Израиль должен прекратить как свои атаки, так и использовать ложь для применения своей агрессивной политики. Мы следим за событиями на местах и готовы к любому сценарию", - заявил вечером 6 февраля пресс-представитель организации Дауд Шихаб.

Напомним, что 6 февраля было отмечено обострение в палестино-израильских отношениях, которое началось со взрыва ракеты на территории совета Хоф Ашкелон рано утром. Вскоре после этого ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по северу палестинского анклава. Спустя еще несколько часов израильская авиация атаковала морскую базу ХАМАСа на северо-западе Газы.

Кроме того, прокомментировал ракетный обстрел израильской территории и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Я распорядился жестко реагировать на любой обстрел. Два с половиной года после операции "Нерушимая скала" были самыми спокойными. Мы решительно настроены дать ответ. Нет любым ракетным обстрелам", - сказал он.
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