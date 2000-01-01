"Исламский джихад" обвинил Израиль в "жестокой агрессии"
Палестинская террористическая группировка "Исламский джихад" обвиняет Израиль в обострении отношений с сектором Газа и призывает его "прекратить свою агрессию".
"Происходящее в Газе – жестокая агрессия, за которую Израиль несет полную ответственность. Мы не заинтересованы в эскалации и не будем к ней стремиться, но и не позволим оккупантам продолжать атаковать Газу. Израиль должен прекратить как свои атаки, так и использовать ложь для применения своей агрессивной политики. Мы следим за событиями на местах и готовы к любому сценарию", - заявил вечером 6 февраля пресс-представитель организации Дауд Шихаб.
Кроме того, прокомментировал ракетный обстрел израильской территории и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Я распорядился жестко реагировать на любой обстрел. Два с половиной года после операции "Нерушимая скала" были самыми спокойными. Мы решительно настроены дать ответ. Нет любым ракетным обстрелам", - сказал он.