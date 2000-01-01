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Израиль должен быть готов к войне с ХАМАСом уже этой весной 07.02 09:55   MIGnews.com

Израиль должен быть готов к войне с ХАМАСом уже этой весной

Министр строительства Израиля, генерал в отставке Йоав Галант прокомментировал вчерашние обстрелы израильской территории из Газы.

В интервью радио Галей ЦАХАЛ Галант заявил: “Я не думаю, что ХАМАС заинтересован в конфронтации прямо сейчас. Но я помечаю будущую весну в качестве точки, в которой мы должны быть к этому готовы”.

Галант, в прошлом - командующий южным округом, поддержал мощную реакцию ЦАХАЛа на ракетные обстрелы: “Обстрелы гражданских - нарушение нашего суверенитета. Мы ударим по любому, кто пытается нам навредить”.
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