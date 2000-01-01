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Арикат: Закон о форпостах – легализация кражи земель | Фото: AFP07.02 08:35   MIGnews.com

Арикат: Закон о форпостах – легализация кражи земель

В Организации освобождения Палестины раскритиковали принятие Израилем закона о легализации форпостов, назвав его "узаконенным воровством".

"Израильский парламент принял закон о легализации воровства палестинских земель. Грабеж является нарушением закона. Все израильские поселения в оккупированной Палестине нелегальны и являются военным преступлением вне зависимости от любого закона, принятого парламентом Израиля, или любого решения, принятого израильским судьей", - заявил генсек ООП Саиб Арикат.

"Поселенческий проект Израиля сводит на нет все возможности для наступления мира и "двухгосударственного" решения. Этот закон является очередным подтверждением намерений израильского правительства … продолжить свои нападки на землю и народ Палестины", - добавил он.

Арикат отметил, что, приняв закон о форпостах, правительство Израиля продемонстрировало желание "уничтожить любые шансы на политическое решение ближневосточного конфликта".

"Уже давно пора перестать относиться к Израилю как государству над законом и привлечь его к ответственности за систематические нарушения международного права", - призвал глава ООП.
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