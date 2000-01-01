Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Закон о форпостах принят во втором и третьем чтении 07.02 07:32   MIGnews.com

Закон о форпостах принят во втором и третьем чтении

На ночном заседании Кнессет одобрил так называемый “закон о форпостах” во втором и третьем чтениях.

За закон проголосовали 60 членов Кнессета, против -52. Два члена коалиции - Бенни Бегин (Ликуд) и Орли Леви-Абрексас (НДИ) проголосовали против.

Движением Шалом Ахшав заявило, что обжалует закон в БАГАЦ.

В заявлении Шалом Ахшав говорится: “Закон - позор для Израиля. Подписанный одним человеком - Биньямином Нетаниягу, которого не поддержал и предупредил даже его собственный юридический советник, он отдает будущее страны в руки экстремистского меньшинства. Нетаниягу готов позволить кражу земли, подставить офицеров ЦАХАЛа и притащить Израиль в международный суд в Гааге”.

Глава Еврейского Дома Нафтали Беннет написал в своем твиттере : “Революция”. Заместитель министра иностранных дел написала в твиттере: “Закон предотвратит разрушение домов, Спасибо жителям Амоны - благодаря им это войдет в свод законов”. Заместитель министра обороны Эли Бен-Даян заявил: "Сегодня мы сделали историю. Правительство Израиля взяло на себя ответственность за поселения. Это - первый шаг на пути декларации суверенитета в Иудее и Самарии".

Перед голосованием выступил лидер оппозиции Ицхак Герцог. Он предупредил депутатов: “Голосование еще не началось, и мы призываем вас - остановите этот поезд, пока не поздно. Его конечная остановка - в Гааге. Остановись Биби, остановись. Правительство создает серьезную законодательную опасность для Израиля, де факто позволяя аннексию , вопреки международным обязательствам. Закон угрожает всему поселенческому предприятию. Закон аннексирует миллионы палестинцев, которым придется предоставить право голоса. Кнессет провел закон против государства. Я прошу членов коалиции не поддерживать этот закон. Речь идет о незаконном законе”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:35
Арикат: Закон о форпостах – легализация кражи земель
08:12
Снова отменены рейсы El Al
08:08
Что наобещал Трамп на секретной встрече с палестинцами
07:49
Бар Рафаэли предъявят обвинение
07:29
В Израиль проник вооруженный инфильтрант из Газы
07:09
Трамп поменял точку зрения на НАТО?
06:20
Тяжелый год: Люди гибнут, штрафы растут
05:28
МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций ЕС
04:15
Российские хакеры шантажировали Дэвида Бекхэма
02:31
Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы
01:32
На Марсе ученые NASA обнаружили вооруженного солдата
00:24
Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера
23:16
СМИ: Пентагон скрыл тысячи авиаударов в Ираке, Сирии
22:44
Красавица-ныряльщица прыгнула в бассейн с 16-метровой вышки  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus