07.02 07:32 MIGnews.com

Закон о форпостах принят во втором и третьем чтении

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На ночном заседании Кнессет одобрил так называемый “закон о форпостах” во втором и третьем чтениях.За закон проголосовали 60 членов Кнессета, против -52. Два члена коалиции - Бенни Бегин (Ликуд) и Орли Леви-Абрексас (НДИ) проголосовали против.Движением Шалом Ахшав заявило, что обжалует закон в БАГАЦ.В заявлении Шалом Ахшав говорится: “Закон - позор для Израиля. Подписанный одним человеком - Биньямином Нетаниягу, которого не поддержал и предупредил даже его собственный юридический советник, он отдает будущее страны в руки экстремистского меньшинства. Нетаниягу готов позволить кражу земли, подставить офицеров ЦАХАЛа и притащить Израиль в международный суд в Гааге”.Глава Еврейского Дома Нафтали Беннет написал в своем твиттере : “Революция”. Заместитель министра иностранных дел написала в твиттере: “Закон предотвратит разрушение домов, Спасибо жителям Амоны - благодаря им это войдет в свод законов”. Заместитель министра обороны Эли Бен-Даян заявил: "Сегодня мы сделали историю. Правительство Израиля взяло на себя ответственность за поселения. Это - первый шаг на пути декларации суверенитета в Иудее и Самарии".Перед голосованием выступил лидер оппозиции Ицхак Герцог. Он предупредил депутатов: “Голосование еще не началось, и мы призываем вас - остановите этот поезд, пока не поздно. Его конечная остановка - в Гааге. Остановись Биби, остановись. Правительство создает серьезную законодательную опасность для Израиля, де факто позволяя аннексию , вопреки международным обязательствам. Закон угрожает всему поселенческому предприятию. Закон аннексирует миллионы палестинцев, которым придется предоставить право голоса. Кнессет провел закон против государства. Я прошу членов коалиции не поддерживать этот закон. Речь идет о незаконном законе”.