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YouTube 07.02 19:59   MIGnews.com

Аббас: закон о форпостах является атакой против палестинцев

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал принятый закон о форпостах, легализующий тысячи поселений в Иудее и Самарии "атакой против палестинского народа", которые якобы построены на оккупированной палестинской земле.

Закон, который принял Кнессет, также осудили такие террористические группировки, как ХАМАС и Хизбалла. ХАМАС назвал закон "организованным терроризмом расистского и экстремистского Еврейского государства".

Также в организации подчеркнули, что "присутствие Израиля на любом дюйме палестинской земли является незаконным".

Хизбалла, в свою очередь, призвала палестинцев к сопротивлению.

Государство Израиль столкнулось с широкой международной критикой после того, как закон о форпостах был принят во втором и третьем чтениях. Свое неодобрение данного решения выразили Великобритания, Франция, ООН и Иордания. Американская сторона не прокомментировали новый законопроект.

Палестинский лидер заявил, что закон является нелегальным, а также "вызовом международному сообществу". На совместной пресс-конференции в Париже президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул: "Я хочу верить, что Израиль и его правительство пересмотрит принятый закон".
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