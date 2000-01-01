07.02 17:33 MIGnews.com

ООН: закон о форпостах – вопиющее пересечение красной черты

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Закон о форпостах, легализующий тысячи еврейских домов в Иудее и Самарии, является "вопиющим пересечением красной черты". Об этом заявила Организация Объединенных Наций во вторник, 7 февраля.Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что принятый законопроект является "очень опасным прецедентом". Он также считает, что что такой шаг может привести к полной аннексии Западного берега."Это впервые, когда Кнессет законодательствует на оккупированных палестинских территориях, в частности, по вопросам собственности. Это является "вопиющим пересечением красной черты". Некоторые члены правительства Биньямина Нетаниягу призвали к аннексии большей части Западного берега. Такой шаг, по словам критиков, сводит надежды на создание двух государств на нет. Принятый закон "открывает шлюзы для потенциальной аннексии Западного берега", и следовательно, подрывает создание двух государств для двух народов", - отметил Младенов.Напомним, что на ночном заседании Кнессет одобрил так называемый “закон о форпостах” во втором и третьем чтениях.Закон об урегулировании защищает и легализует тысячи еврейских домов в Иудее и Самарии, которые были построены при государственной поддержке.