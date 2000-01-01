07.02 14:51 MIGnews.com

"Следующая война с ХАМАСом лишь вопрос времени"

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Следующая война с ХАМАСом является лишь вопросом времени, заявил министр просвещения Израиля и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет на следующий день взрыва ракеты на юге Израиля и обстрела солдат ЦАХАЛа на границе с Газой."Газа и по сей день нам угрожает. Они хотят навредить нам. Уровень угроз растет – от Ливана и до Газы. Следующий раунд сражений стал лишь вопросом "когда", а не "если". И, чтобы не столкнуться с новым раундом в будущем, на этот раз мы должны быть решительны и победить, а не закончить ничьей", - сказал он на мемориальном мероприятии в честь годовщины гибели Эллы Хайи Абукасис.Напомним, что эта 17-летняя израильтянка трагически погибла при ракетном обстреле Сдерота 16 января 2005 года, заслонив собой своего 11-летнего брата Тамира от ракеты "Кассам"."Мы не будем единственной страной в мире, где ребенок не может гулять по улице без угрозы падения на него ракеты. Наш враг посвящает все свое время и ресурсы сеянию среди нас смерти. Вместо того, чтобы строить жизнь, они вкладывают все ресурсы в причинение страданий и смерти. Только решительная победа сможет положить этому конец", - сказал он.