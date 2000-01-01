07.02 13:48 MIGnews.com

"Легализация поселений угрожает миру на Ближнем Востоке"

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Принятие закона о легализации израильский поселений в Иудее и Самарии не только противоречит резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, но и сведет на нет какие-либо попытки достичь мира на Ближнем Востоке, считает генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абу Гейт."Принятие закона демонстрирует реальное отношение израильского правительства и его враждебную позицию в отношении мирного процесса", - сказано в заявлении, опубликованном Арабской лигой.По словам Абу Гейта, закон является "всего лишь прикрытием для кражи земли и присвоения палестинской собственности", а его главной целью является уничтожение возможности решения ближневосточного конфликта путем создания "двух государств" и создания независимой Палестины.Кроме того, выступили с осуждением и два арабских государства, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения – Турция и Иордания."Мы решительно осуждаем принятие израильским парламентом закона, легализующего различные поселения, состоящие из 4 000 жилых единиц и построенные на частной собственности палестинцев", - гласит коммюнике турецкого МИДа, который такую политику Израиля неприемлемой.Министр информации Иордании Мохаммед Момани назвал данный законопроект провокационным, который "убьет какую-либо надежду на "два государства", создаст новый виток насилия в Ближневосточном регионе и торпедирует любые мирные инициативы.