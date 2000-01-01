07.02 12:17 MIGnews.com

Палестинский министр: Мир должен покарать Израиль

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Член палестинского Кабмина призывает международное сообщество наказать Израиль за принятие закона о ретроактивной легализации тысяч еврейских домов в Иудее и Самарии."Никому не позволено легализировать кражу палестинских земель. Строительство поселений – это преступление, строительство поселений противоречит всему международному законодательству. Я думаю, что пришла пора для конкретных действий международного сообщества, чтобы остановить эти преступления израильтян", - цитирует агентство Associated Press министра туризма и древностей ПА Рулу Маайю.