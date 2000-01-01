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1 000 000 арабов хотят уехать из Иудеи и Самарии | Фото: Montecruz Foto/flickr07.01 20:58   MIGnews.com

1 000 000 арабов хотят уехать из Иудеи и Самарии

Как сообщает арабская пресса, с каждым годом Иудею и Самарию покидают все больше арабов и в 2017 году об эмиграции задумывается уже миллион арабских жителей территорий. Об этом пишет "Аруц Шева", ссылаясь на канал Arab48.

"Парень по имени Ахмад сказал мне, что в его школьном классе учатся 44 ребенка. Все они – из Кфар-Рамона, однако живут там лишь четверо из них, а остальные уже переехали в Соединенные Штаты. Там больше нет праздников, потому что вся молодежь уехала. Что им праздновать? В нашей деревне было около 14 тысяч человек – 10 тысяч уехали в США, 2 тысячи – уже в Иордании. Осталось лишь 2,5 тысячи человек", - говорит журналист.

В большинстве своем Иудею и Самарию покидают молодые (до 30 лет), безработные и незамужние либо неженатые люди, из которых 90% - это арабы-мусульмане, а 10% - арабы-христиане. При этом лишь 27% арабской молодежи считают себя политически активными.

Как пишет "Аруц Шева", подавляющее большинство арабов, покидающих Израиль, уезжают в США или Южную Америку. Многие из них возвращаются лишь на каникулы.

В связи с высоким уровнем коррупции, из-за которого международная поддержка ПА и Газы либо тратится на террор – строительство туннелей, закупку ракет и зарплаты террористам и их семьям, – либо оседает в карманах местных чиновников, среди рядовых палестинцев очень низок уровень образованности.

Кроме того, согласно данным Arab48, даже те арабы, которые закончили колледж и нашли работу, на территориях будут получать 1500-2500 шекелей в месяц, тогда как минимальная зарплата в Израиле составляет около 5000 шекелей.
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