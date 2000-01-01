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`Единство мусульман избавит Ближний Восток от Израиля` 07.01 17:55   MIGnews.com

"Единство мусульман избавит Ближний Восток от Израиля"

Единство мусульман освободит регион для палестинцев, не оставив при этом места в будущей геополитике Ближнего Востока для Израиля. Такое заявление сделал председатель комиссии иранского Меджлиса по вопросам национальной безопасности и международной политике Алаэддин Боруджерди.

"Если мусульмане проявят солидарность ради общей цели – материализации палестинского вопроса и всецелого освобождения оккупированных территорий, – сионистскому режиму не останется места в геополитике", - сказал он на встрече с лидерами различных палестинских группировок, которая состоялась в Бейруте.

Боруджерди уверен, что израильтяне являются источником розней между мусульманами, чтобы отвлечь их от решения палестинского вопроса. В связи с этим его огорчает сближение некоторых арабских стран с Иерусалимом, очевидно, имея в виду Саудовскую Аравию и Бахрейн.
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