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ПА: Переезд посольства - война с арабами и мусульманами | Фото: Thinkstock07.01 15:38   MIGnews.com

ПА: Переезд посольства США - война с арабами и мусульманами

Палестинцы в очередной раз предостерегали избранного президента США Дональда Трампа не перемещать американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Как сказал советник председателя ПА Махмуд аль-Хабаш, переезд посольства станет "объявлением войны мусульманам".

Стоит отметить, что он практически дословно повторил заявление бывшего главного муфтия Иерусалима и имама Аль-Аксы Икримы Сабри, который в прошлом месяце также заявил об "объявлении войны мусульманам".

"Если посольство переедет в Иерусалим, все может рухнуть. Это откроет двери возможностям, которые никому не нужны", - заявил аль-Хабаш 6 января, добавив, что автономия не станет сидеть, сложа руки, если Вашингтон решится на такой шаг.

С аналогичными просьбами и даже угрозами к Трампу уже неоднократно обращались и другие представители ПА. В частности, в ФАТХе предупредили – если американское посольство переедет в Иерусалим, они будут требовать у арабских и мусульманских стран переместить свои дипмиссии из Вашингтона.

Сам же председатель автономии Махмуд Аббас подбирает более дипломатические сентенции, говоря о своих надеждах на то, что преемник Обамы не станет претворять свои предвыборные обещания в жизнь.
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