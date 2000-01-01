ПА: Переезд посольства США - война с арабами и мусульманами
Палестинцы в очередной раз предостерегали избранного президента США Дональда Трампа не перемещать американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Как сказал советник председателя ПА Махмуд аль-Хабаш, переезд посольства станет "объявлением войны мусульманам".
Стоит отметить, что он практически дословно повторил заявление бывшего главного муфтия Иерусалима и имама Аль-Аксы Икримы Сабри, который в прошлом месяце также заявил об "объявлении войны мусульманам".
"Если посольство переедет в Иерусалим, все может рухнуть. Это откроет двери возможностям, которые никому не нужны", - заявил аль-Хабаш 6 января, добавив, что автономия не станет сидеть, сложа руки, если Вашингтон решится на такой шаг.
С аналогичными просьбами и даже угрозами к Трампу уже неоднократно обращались и другие представители ПА. В частности, в ФАТХе предупредили – если американское посольство переедет в Иерусалим, они будут требовать у арабских и мусульманских стран переместить свои дипмиссии из Вашингтона.
Сам же председатель автономии Махмуд Аббас подбирает более дипломатические сентенции, говоря о своих надеждах на то, что преемник Обамы не станет претворять свои предвыборные обещания в жизнь.