06.11 09:16 MIGnews.com

Оперативное управление ЦАХАЛа: иранская угроза реальна

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Наступающий 2020 год будет неблагоприятным для безопасности Израиля из-за постоянно растущей угрозы со стороны Ирана.Соответствующее предупреждение вечером вторника, 5 ноября, сделал начальник оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майор Аарон Халива, попросив увеличить финансирование армии, сообщает The Jerusalem Post.По его словам, начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави отметил, что у Армии обороны Израиля появился новый фронт в Ираке. Мало того, на Голанских высотах уже заметили силы КСИР, "и это не страшилки, они там".Халив также отметил, последние несколько месяцев были относительно спокойными. Затем он напомнил про "изощренную" атаку на нефтяные объекты государственной компании Саудовской Аравии Aramco."Иранцам удалось обойти обороны и США, и Саудовской Аравии. Кто сказал, что они не смогут провернуть это с нами ", - заявил генерал.