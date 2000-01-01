06.11 20:46 MIGnews.com

В кибуц около Газы сбежал палестинец: объявлена ЧС

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В среду, 6 ноября, службы безопасности заявили жителям кибуцев Эрез и Натив а-Асара, которые находятся на территории регионального совета Хоф Ашкелон около границы с Газой, о чрезвычайной ситуации. Их попросили не покидать домов, закрыть окна и двери до тех пор, пока не будет объявлено, что обстановка безопасна.По информации сайта Mivzakon, чрезвычайная ситуация была объявлена после того, как житель Газы, вместо того, чтобы вернуться в анклав, вышел на автобусной остановке возле поселка Эрез и скрылся.К поискам палестинца привлечены отряды быстрого реагирования поселков и и военнослужащие.По информации Mivzakon, мужчина не вооружен.