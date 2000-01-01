06.11 16:28 MIGnews.com

ХАМАС: сокращение средств из Катара приведет к эскалации

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ХАМАС объявил, что сокращение денежной помощи, передаваемой в Газу из Катара, может привести к эскалации насилия с Израилем и полноценной военной конфронтации, сообщила ливанская газета Al Akhbar.Газета, которая связана с террористической группой в Газе, также сообщила, что посланник Катара Мухаммед аль-Эмади сообщил руководителю анклава, что Катар будет бороться за продолжение передачи ежемесячной финансовой помощи в размере 30 миллионов долларов США.Руководство группировки обратится к эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани с просьбой продолжить передачу средств. ХАМАС заявил, что не пойдет на эскалацию конфликта при сокращении средств только при условии, если: Израиль передаст налоги в казначейство Газы, либо снимет блокаду, введенную в 2007 году.